Еще 620 бессимптомных носителей COVID-19 выявили в РК

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за 19 июня 2020 года зарегистрированы 620 носителей коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По информации Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, у 620 человек COVID-19 протекает без клинических проявлений болезни.

Бессимптомные носители зарегистрированы: в Акмолинской области - 28, в Актюбинской области - 12, в Алматинской области - 59, в Атырауской области - 26, в Восточно-Казахстанской области - 23, в Жамбылской области - 34, в Западно-Казахстанской области - 67, в Кызылординской области - 9, в Карагандинской области - 115, в Костанайской области - 32, в Мангистауской области - 16, в Северо-Казахстанской области - 19, в Туркестанской области - 27, в Павлодарской области - 19, в Нур-Султане - 46, в Алматы - 44, в Шымкенте - 44.

Всего с 3 июня в стране подтверждено 8229 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19. в Акмолинской области - 176, в Актюбинской области - 277, в Алматинской области - 59, в Атырауской области - 847, в Восточно-Казахстанской области - 265, в Жамбылской области - 180, в Западно-Казахстанской области - 539, в Кызылординской области - 209, в Карагандинской области - 1252, в Костанайской области - 136, в Мангистауской области - 258, в Северо-Казахстанской области - 188, в Туркестанской области - 383, в Павлодарской области - 91, в Нур-Султане - 985, в Алматы - 1084, в Шымкенте - 795.

Всего в стране подтверждено 16 779 случаев, выздоровели 10 411 человек, скончались 113

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