Еще 64 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 64 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Алматы - 9;

город Шымкент - 14;

Актюбинская область - 3;

Атырауская область - 8;

Восточно-Казахстанская область - 16;

Западно-Казахстанская область - 6;

Карагандинская область - 2;

Павлодарская область - 2;

Туркестанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 101 914.

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