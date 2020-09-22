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Еще 64 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

21.09.2020
Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 64 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Алматы - 9;
 
город Шымкент - 14;
 
Актюбинская область - 3;
 
Атырауская область - 8;
 
Восточно-Казахстанская область - 16;
 
Западно-Казахстанская область - 6;
 
Карагандинская область - 2;
 
Павлодарская область - 2;
 
Туркестанская область - 4.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 101 914.
 
Напомним: по состоянию на 23.59 20 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 307 заболевших коронавирусом.
 

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