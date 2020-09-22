Еще 64 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 64 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Алматы - 9;
город Шымкент - 14;
Актюбинская область - 3;
Атырауская область - 8;
Восточно-Казахстанская область - 16;
Западно-Казахстанская область - 6;
Карагандинская область - 2;
Павлодарская область - 2;
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 101 914.
Напомним: по состоянию на 23.59 20 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 307 заболевших коронавирусом.
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