Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане выросло до 285, передает Kazakhstan Today.

Еще 8 человек излечились от коронавируса в Казахстане, из них в Кызылординской области - 7 человек, Туркестанской области - 1 человек.

Итого выздоровевших в Казахстане - 285 человек: в Нур-Султане - 154 человека, Алматы - 67 человек, Шымкенте - 2 человека, в Акмолинской области - 8 человек, Актюбинской области - 2 человека, Алматинской области - 7 человек, Атырауской области - 15 человек, Жамбылской области - 3 человека, Западно-Казахстанской области - 2 человека, Карагандинской области - 4 человека, Кызылординской области - 13 человек, Мангистауской области - 1 человек, Павлодарской области - 1 человек, Северо-Казахстанской области - 5 человек, Туркестанской области - 1 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

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