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Еще 9 казахстанцев скончались от коронавируса

18.06.2020, 08:17 7507
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Зарегистрировано 9 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК в Нур-Султане от КВИ скончались женщины 1964, 1952, 1951, 1938, 1950 годов рождения и мужчина - 1982 года рождения, в Шымкенте - мужчина 1979 года рождения, в Алматы - мужчины 1969 и 1960 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МЗРК.


Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 97 случаев с летальным исходом.
 
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,2%.

В разрезе регионов:
 
в Акмолинской области - 15 (6,6%);
 
Актюбинской области - 15 (2,7%);
 
Алматинской области - 11 (2,1%);
 
Атырауской области - 21 (1,6%);
 
в ВКО - 21 (7,6%);
 
Жамбылской области - 15 (2,9%);
 
ЗКО - 29 (2,9%);
 
Карагандинской области - 37 (2,3%);
 
Костанайской области - 6 (2,5%);
 
Кызылординской области - 8 (1,6%);
 
Мангистауской области - 3 (0,7%);
 
Павлодарской области - 13 (3,1%);
 
Туркестанской области - 20 (4,3%);
 
СКО - 9 (7,2%);
 
в городе Алматы - 35 (1,1%);
 
городе Нур-Султане - 59 (2,0%);
 
городе Шымкенте - 18 (1,5%).

Выписаны по выздоровлении 273 человек.

Всего в стране выявлено 15 877 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9902 человек.
 
Также известно, что за 17 июня в стране выявлено 656 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Итого бессимптомных в Казахстане - 6831.
 
По последним данным, число зарегистрированных случаев заболевания КВИ в мире превысило 8,4 млн, выздоровело более 4,4 млн человек, скончалось более 451 тыс. человек.
 

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