Еще 9 казахстанцев скончались от коронавируса

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Зарегистрировано 9 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.





По информации Министерства здравоохранения РК в Нур-Султане от КВИ скончались женщины 1964, 1952, 1951, 1938, 1950 годов рождения и мужчина - 1982 года рождения, в Шымкенте - мужчина 1979 года рождения, в Алматы - мужчины 1969 и 1960 годов рождения.





Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МЗРК.





Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 97 случаев с летальным исходом.

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,2%.





В разрезе регионов:

в Акмолинской области - 15 (6,6%);

Актюбинской области - 15 (2,7%);

Алматинской области - 11 (2,1%);

Атырауской области - 21 (1,6%);

в ВКО - 21 (7,6%);

Жамбылской области - 15 (2,9%);

ЗКО - 29 (2,9%);

Карагандинской области - 37 (2,3%);

Костанайской области - 6 (2,5%);

Кызылординской области - 8 (1,6%);

Мангистауской области - 3 (0,7%);

Павлодарской области - 13 (3,1%);

Туркестанской области - 20 (4,3%);

СКО - 9 (7,2%);

в городе Алматы - 35 (1,1%);

городе Нур-Султане - 59 (2,0%);

городе Шымкенте - 18 (1,5%).





Выписаны по выздоровлении 273 человек.





Всего в стране выявлено 15 877 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9902 человек.

Также известно, что за 17 июня в стране выявлено 656 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Итого бессимптомных в Казахстане - 6831.

По последним данным, число зарегистрированных случаев заболевания КВИ в мире превысило 8,4 млн, выздоровело более 4,4 млн человек, скончалось более 451 тыс. человек.

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