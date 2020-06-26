Еще четыре казахстанца скончались от КВИ в РК

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, в Акмолинской области скончался мужчина 1971 года рождения.

В Алматы: женщина 1958 года рождения; женщина 1977 года рождения; мужчина 1979 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции.

Всего по РК зарегистрированы 140 случаев с летальным исходом.

В Казахстане разработан алгоритм ведения пациентов с СOVID-19 в амбулаторных условияx.

В Нур-Султане создан ситуационный центр для распределения пациентов с коронавирусной инфекцией (КВИ).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства