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Еще четыре казахстанца скончались от КВИ в РК

25.06.2020, 21:29 4996
Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, в Акмолинской области скончался мужчина 1971 года рождения. 
 
В Алматы: женщина 1958 года рождения; женщина 1977 года рождения; мужчина 1979 года рождения. 
 
Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции. 
 
Всего по РК зарегистрированы 140 случаев с летальным исходом.
 
В Казахстане разработан алгоритм ведения пациентов с СOVID-19 в амбулаторных условияx.
 
В Нур-Султане создан ситуационный центр для распределения пациентов с коронавирусной инфекцией (КВИ).
 

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