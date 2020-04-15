Еще два человека скончались от коронавируса в Казахстане

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Зарегистрировано два новых летальных случая от коронавируса в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Два новых летальных случая от COVID-19 зарегистрированы в стране за последние сутки: в Нур-Султане - 1 случай, в Шымкенте - 1 случай, сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.





Итого по Казахстану 14 летальных случаев: в Нур-Султане - 2, Алматы - 2, Шымкенте - 2, Акмолинской области - 4, Восточно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 1, Павлодарской области - 1, Туркестанской области - 1.





По словам министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, в настоящее время в республике 939 больных КВИ, из них 57 детей. У 82% (770 человек) состояние стабильно-легкое. На аппарате ИВЛ находится 8 пациентов. Из реанимации в общую палату переведены 16 человек, из них трое за минувшие сутки.

За прошедшие сутки зарегистрировано 140 новых больных. Уровень роста составил 14,7%. Из них наибольшее количество приходится на Алматы - 106 человек, рост - 64%; Карагандинскую область - 12, рост - 18%; Нур-Султан - 9, рост - 3,6%", - отметил Биртанов на заседании правительства.

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