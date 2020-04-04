Еще два пациента излечились от коронавируса в Алматы

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - На сегодняшний день из инфекционного стационара выписаны ещё два пациента с выздоровлением от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Алматы на брифинге о текущей эпидемиологической ситуации и состоянии лиц, зараженных коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день из инфекционного стационара выписаны ещё два пациента с выздоровлением от коронавирусной инфекции. Это две женщины, одна прилетела 15 марта рейсом Стамбул - Алматы, вторая из Египта 22 марта.

Итого число выписанных составляет 13 человек, из них двое детей.

На утро 3 апреля в Алматы зарегистрирован 91 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией.

На лечении в инфекционных стационарах в настоящий момент находятся 79 пациентов. Одна из них - жительница Алматинской области.

Состояние у 66 больных удовлетворительное. Состояние двух взрослых тяжёлое, у 11 взрослых средней степени тяжести (одна из них из области). Из вновь выявленного случая - пациент из числа контактных. В провизорных центрах на карантине сегодня находятся 613 человек, из них - 79 детей.

На двухдневном карантине 446 граждан, на домашнем - 4411 человек", - сообщили в акимате Алматы.

Как отметила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Айзат Молдагасимова, в Алматы больше всего инфицированными коронавирусной инфекции являются молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет. Далее люди от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет.





Среди детей, до 14 лет зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией, от 15 до 19 лет - 4 случая. Среди групп риска 60 - 69 лет - 7 случаев", - уточнила она.





Айзат Молдагасимова также обратила внимание на то, что наибольшее количество заболевших приходится на прибывших рейсами Москва - Алматы (33%), Стамбул - Алматы (25%), Берлин - Алматы (16%), Санкт-Петербург - Алматы (13%), Минск - Алматы (13%).





Также стали известны подробности о заболевшей КВИ в Усть-Каменогорске. По информации управления здравоохранения области, 1 апреля жительница Усть-Каменогорска 1938 года рождения самостоятельно обратилась в поликлинику с жалобой на ухудшение самочувствия. Был сделан рентген-снимок легких, поставлен диагноз "пневмония", после чего бригада скорой медицинской помощи доставила ее в стационар.

Согласно алгоритму диагностирования пациентов с пневмонией, она была обследована на COVID-19 в стационаре, анализ положительный.

Женщина в январе текущего года выезжала в РФ. Состояние заболевшей стабильное, средней степени тяжести.

Все лица, контактировавшие с пациенткой, выявлены.На текущий момент выявлено 198 контактирующих. Близкие помещены в карантинный стационар под наблюдение врачей. У них взяты анализы, результаты отрицательные. У ближайших контактов по стационару взяты анализы. Из четырех пациентов из одной палаты у трех анализы отрицательные, у один анализ находится в работе.





Стационар, в котором получала лечение пациентка, находится на карантине. Возможные контактные лица находятся на домашнем карантине. Ведется дезинфекция всех мест их пребывания", - сообщили в пресс-службе акима ВКО.





В настоящее время в ВКО зарегистрировано 3 случая коронавируса. В Семее - 2, в Усть-Каменогорске -1.





Также о 16 заболевших в Туркестанской области рассказали в пресс-службе акима области. По состоянию на 3 апреля в Туркестанской области коронавирусная инфекция выявлена еще у 5 граждан.

В общей сложности в регионе зарегистрировано 16 случаев заболевания. Из них 10 случаев зарегистрированы в Жетысайском районе, 2 в городе Кентау, 1 в городе Арыс, 1 в Махтааральском и еще по одному в Ордабасинском и Сайрамском районах. Все они контактировали с больными, у которых ранее подтвердили COVID-19. В настоящее время пациенты изолированы и получают лечение. Также принимаются меры по выявлению и изоляции граждан, кто был в контакте заболевшими", - говорится в сообщении.





Напомним, всего на данный момент в стране зарегистрировано 448 случаев заболевания КВИ.

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