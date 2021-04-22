Еще два региона Казахстана вошли в "красную" зону по распространению коронавируса

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Кызылординская и Мангистауская области Казахстана вошли в "красную" зону по распространению коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По последним данным, в Мангистауской области всего зарегистрировано 5136 случаев коронавируса (за прошедшие сутки 65 новых случаев КВИ), в Кызылординской области - всего 4890 случаев (за прошедшие сутки 47 новых случаев КВИ).

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Костанайская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.





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