Еще два транша вакцины от COVID-19 доставили в Алматы

АЛМАТЫ. 9 АПРЕЛЯ - Еще два транша вакцины от COVID-19 поступили в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Накануне получены 5-й и 6-й транши вакцин в количестве 18 000 и 29 000 доз. В ближайшие дни, ожидается еще несколько поступлений в общем количестве 424 тысячи доз вакцины", - сообщили в управлении общественного здоровья (УОЗ) Алматы.

Всего за весь период с 1 февраля по 8 апреля провакцинировано 49 160 человек. Из них 12 281 получили оба компонента вакцины. За прошедшие сутки прививку получили 1180 человек. Из вакцинированных: медицинские работники - 10 263, педагоги - 8285, сотрудники правоохранительных структур - 5982, государственные служащие - 307, лица с хроническими заболеваниями - 4567 и иные категории населения Алматы.

По информации ведомства, 198 прививочных пункта развернуты во всех поликлиниках и в частных медцентрах, в ТРЦ, на рынках, в ЦОНах, а также во Дворце Республики. Планируется увеличить количество прививочных пунктов до 250. Прививочные кабинеты оборудованы по всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. О допуске к вакцинации получено разрешение ДСЭК Алматы. 2250 медицинских работников задействованы в пунктах вакцинации (из них 250 врачей, 1000 СМР, 1000 регистраторов), также в пунктах работают 1200 волонтеров.

В Алматы насчитывается около 2 млн жителей. Если из них исключить количество детей до 18 лет, теоретически может быть провакцинировано 50% жителей. Коллективный иммунитет от коронавируса, по словам профессора микробиологии института "Гамалеи" Александра Гинцбурга, требует иммунизации 75% населения", - отметили в УОЗ.

В управлении просят заранее записываться на вакцинацию , чтобы исключить массовое скопление людей.

Ведется разъяснительная работа среди населения о записи на вакцинацию, чтобы исключить создание "живых очередей". Запись и получение прививки по документам удостоверяющим личность. Чтобы 1 зарегистрированный желающий, не приводил с собой целую семью. Каждый записывается отдельно. Таким образом, соблюдается временной алгоритм вакцинации", - уточнили в управлении.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства