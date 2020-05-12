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Еще один человек скончался от коронавируса в Шымкенте

11.05.2020, 17:59 9100
Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Оперативный штаб госкомиссии сообщил об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане по состоянию на 17.40 11 мая, передает Kazakhstan Today.
 
По информации оперштаба, в Шымкенте зарегистрирован один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Известно, что погибший родился в 1955 году. Таким образом, количество погибших от КВИ в Казахстане увеличилось до 32 человек. Из них в Нур-Султане - 3, в Алматы - 9, в Шымкенте - 6, в Акмолинской области - 4, в Карагандинской - 3, в Павлодарской - 2, в ВКО, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Туркестанской областях - по одному человеку.
 
Кроме того, зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 9, в Шымкенте - 6, в Туркестанской области - 3, в Актюбинской области - 1, в Жамбылской области - 3.
 
Всего в стране подтверждено 5160 случаев заражения, из них: в Алматы - 1593, в Нур-Султане - 1083, Атырауской области - 302, ЗКО - 252, в Шымкенте - 239, в Кызылординской области - 230, Карагандинской области - 196, Алматинской области - 183, Туркестанской области - 183, Жамбылской области - 182, Актюбинской области - 175, Павлодарской области - 154, Мангистауской области -129, Акмолинской области - 110, Костанайской области - 62, ВКО - 51, СКО - 36.
 
Также сообщается о выздоровлении от коронавирусной инфекции еще 79 человек. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 2020 человек.
 
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 4,185 млн человек. Выздоровели более 1,496 млн человек, погибли более 283 тысяч.
 
 

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