Еще один человек скончался от коронавируса в Шымкенте

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Оперативный штаб госкомиссии сообщил об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане по состоянию на 17.40 11 мая, передает Kazakhstan Today.

По информации оперштаба, в Шымкенте зарегистрирован один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Известно, что погибший родился в 1955 году. Таким образом, количество погибших от КВИ в Казахстане увеличилось до 32 человек. Из них в Нур-Султане - 3, в Алматы - 9, в Шымкенте - 6, в Акмолинской области - 4, в Карагандинской - 3, в Павлодарской - 2, в ВКО, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Туркестанской областях - по одному человеку.

Кроме того, зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 9, в Шымкенте - 6, в Туркестанской области - 3, в Актюбинской области - 1, в Жамбылской области - 3.

Всего в стране подтверждено 5160 случаев заражения, из них: в Алматы - 1593, в Нур-Султане - 1083, Атырауской области - 302, ЗКО - 252, в Шымкенте - 239, в Кызылординской области - 230, Карагандинской области - 196, Алматинской области - 183, Туркестанской области - 183, Жамбылской области - 182, Актюбинской области - 175, Павлодарской области - 154, Мангистауской области -129, Акмолинской области - 110, Костанайской области - 62, ВКО - 51, СКО - 36.

Также сообщается о выздоровлении от коронавирусной инфекции еще 79 человек. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 2020 человек.

Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 4,185 млн человек. Выздоровели более 1,496 млн человек, погибли более 283 тысяч.

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