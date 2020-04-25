Еще один пациент с коронавирусом скончался в Алматы

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрирован еще 1 случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции - скончался пациент 1957 года рождения, передает Kazakhstan Today.

Всего в Казахстане от заболевания скончались 22 человека

По состоянию на 09.30 24 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в городе Нур-Султане - 5, Алматы - 8, Шымкенте - 6, Костанайской области - 2, Павлодарской области - 4, Туркестанской области - 4, Западно-Казахстанской области - 6, Атырауской области - 2, Акмолинской области - 2, Мангистауской области - 1, Карагандинской области - 5, сообщает портал coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2334 случая регистрации коронавируса. Из них в городе Нур-Султане - 433 случая, Алматы - 764 случая, Карагандинской области - 108 случаев, Акмолинской области - 85 случаев, Атырауской области - 84 случая, Жамбылской области - 98 случаев, Шымкенте - 139 случаев, Восточно-Казахстанской области - 15 случаев, Алматинской области - 69 случаев, Актюбинской области - 55 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 62 случая, Мангистауской области - 20 случаев, Кызылординской области - 161 случай, Западно-Казахстанской области - 92 случая, Туркестанской области - 81 случай, Костанайской области - 38 случаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства