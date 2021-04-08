Еще один регион перешел в "красную зону" по распространению COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В "красную" зону по распространению коронавируса вошла Карагандинская область, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В Алматы зарегистрировано 38 228 случаев коронавируса (+620 новых случаев за прошедшие сутки), в Нур-Султане - 33 429 (+372), в Атырауской области - 19 309 (+102), в Карагандинской области - 18 386 (+144), в Акмолинской области - 15 699 (+73), в ЗКО - 15 775 (+98), в Алматинской области - 15 286 (+280), в Актюбинской области - 6003 (+121).

В "желтой" зоне находится город Шымкент.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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