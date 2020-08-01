Еще один стационар Нур-Султана закрылся после выписки последнего пациента с COVID-19

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Инфекционный стационар, расположенный в здании "Рамада плаза", закрывается. Сегодня отсюда после полного выздоровления выписаны последние 20 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию и пневмонию, передает Kazakhstan Today.

Врач-терапевт Городской многопрофильной больницы №3 Даурен Молдажанов рассказал, что с 1 июля в этом стационаре пролечились около тысячи пациентов с COVID-19, среди которых были больные со средней и тяжелой степенями тяжести.

Данный стационар полностью выполнил свою функцию. Акиматом Нур-Султана были предоставлены кислородные концентраторы, здесь было все необходимое для ухода за больными: медицинское оборудование, лекарственные средства. Это позволило предоставить пациентам очень качественную медицинскую помощь", - сказал Молдажанов.

Пенсионерка Бибижан Каппарова, как и многие, при первых симптомах заболевания занялась самолечением, но вскоре поняла, что без медицинской помощи ей не справиться.





Восемь дней я лечилась дома, и только потом решили звонить в скорую помощь. Меня привезли в этот стационар, где я проходила лечение в течение десяти дней. У меня не хватает слов благодарности нашим врачам, всему медицинскому персоналу. Спасибо за то, что, рискуя своей жизнью, вы спасаете жизни других! Я рада, что у нас такая отзывчивая молодежь, такие профессионалы, которые возвращают людей к жизни!" - рассказала пациентка.

Всего в городе было 16 стационаров, задействованных в борьбе с COVID-19.

С начала июля в Нур-Султане в 5 раз снизилось количество находящихся в стационарах пациентов с пневмониями", - рассказали в пресс-службе акима Нур-Султана.

Благодаря принятым карантинным мерам и усилению амбулаторного лечения в поликлиниках города количество вызовов на станцию скорой медпомощи снизилось в три раза - с 3 тыс. до 1 тыс. в сутки, загруженность коечного фонда снизилась с 99% до 30%.

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