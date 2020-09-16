Еще одна казахстанская вакцина от COVID-19 вошла в список вакцинных кандидатов ВОЗ

Алматы. 15 сентября. Kazakhstan Today - Субъединичная SARS-CoV-2 (COVID-19) вакцина на основе наноэмульсионного масляного адъюванта была включена в список вакцинных кандидатов Всемирной организации здравоохранения от 9 сентября, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил профессор, директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов на своей странице в Facebook.

Эта вакцина является совместной разработкой Международного центра вакцинологии КазНАУ МСХ РК и Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева МЗ РК (ННЦООИ), и сейчас проходит доклинические исследования.

Пользуясь случаем благодарю всех участников исследований за проделанную и ту, что еще предстоит сделать работу! Работы очень много, всем нам удачи! Отдельная благодарность Есполову Тлектесу, ректору КазНАУ, за огромную поддержку всех наших смелых начинаний, а также Токтасыну Кенжекановичу Ерубаеву, гендиректору ННЦООИ, за участие и возможность проведения исследований в BSL3 и ABSL-3 лабораториях. Получились прекрасный симбиоз и слаженная работа ученых из МСХ РК и МЗ РК, за что отдельная благодарность и нашим министерствам", - написал Кайсар Табынов.

29 августа другая казахстанская вакцина против COVID-19 официально была допущена ВОЗ к клиническим испытаниям.

12 сентября стало известно, что у испытывающих на себе казахстанскую вакцину от COVID-19 сформировался иммунитет.

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