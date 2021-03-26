Еще одна российская вакцина против COVID-19 показала 100%-ную эффективность

МОСКВА. 25 МАРТА - Российская вакцина "ЭпиВакКорона" против COVID-19 показала 100%-ную эффективность, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Журнал " Инфекция и иммунитет " опубликовал результаты клинических исследований вакцины " ЭпиВакКорона " среди добровольцев в возрасте 18-60 лет (I-II фаза исследований), подтверждающие ее безопасность и иммунологическую эффективность.

Опубликованные материалы свидетельствуют о том, что исследование проводилось в два этапа: этап 1 - открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет; этап 2 - простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет.

Показано, что схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящих в состав вакцины, у 100% добровольцев. Сероконверсия с титром нейтрализующих антител больше или равная 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после получения второй дозы. По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина "ЭпиВакКорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека .

Напомним, " ЭпиВакКорона " разработана ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.





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