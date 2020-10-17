Еще пять человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

За сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест).
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 октября зарегистрировано 1783 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2618 человек, среди которых 107 детей. В стационарах находится – 2042 пациента, на амбулаторном уровне - 576. 81 человек находятся в тяжелом состоянии, 14 – в состоянии крайней степени тяжести, 12 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 23.59 15 октября в Казахстане зарегистрировано 109 202 случая коронавируса.
За прошедшие сутки зафиксированы 166 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 58 человек выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 35 559, летальных случаев - 376, выздоровевших - 28 118.
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