Еще пять человек стали жертвами COVID-19 в Казахстане

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщило о еще пяти летальных случаях от коронавируса в стране, передает Kazakhstan Today.

По информации МЗРК, в Западно-Казахстанской области от коронавируса скончалась женщина 1952 года рождения, в Мангистауской области - женщина 1942 года рождения, в Акмолинской области - мужчина 1967 года рождения, в Восточно-Казахстанской области - мужчина 1958 года рождения, в Актюбинской области - женщина 1962 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 183 случаев с летальным исходом.

По последним данным, в мире от коронавируса скончались более 504 тыс. человек.

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