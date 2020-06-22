Еще пять человек стали жертвами коронавируса в РК

Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрированы 5 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за сутки в Нур-Султане скончались трое мужчин - 1956, 1966 и 1942 годов рождения. В Акмолинской области скончалась женщина 1955 года рождения, в Алматы - мужчина 1960 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции. Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 118 случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении.

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