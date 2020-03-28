Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Алматы, всего в РК - 150 случаев

Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - Зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает Kazakhstan Today.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23.15 27 марта в Казахстане сообщили в Минздраве.

На сегодняшний день в стране подтверждены 150 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 75 случаев, Алматы - 55 случаев, Караганде - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, в Атырауской области - 3 случая, Акмолинской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай", - говорится в сообщении.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.

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