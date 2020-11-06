Еще семь человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 ноября зарегистрировано 1873 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 5223 человека, среди которых 340 детей. В стационарах находится - 2572 пациента, на амбулаторном уровне - 2651 человек. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 25 - в состоянии крайней степени тяжести, 26 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 23.59 4 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 114 235 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки зафиксированы 209 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 64 человека выздоровели.
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