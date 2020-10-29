Еще шесть человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 28 октября зарегистрировано 1835 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3114 человека, среди которых 275 детей. В стационарах находится – 2267 пациента, на амбулаторном уровне – 847. 126 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 - в состоянии крайней степени тяжести, 15 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксировано 274 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 68 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37 205, летальных случаев - 396, выздоровевших - 28 616 человек.

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