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Ещё один штамм коронавируса выявили британские врачи

24.07.2021 12880
Ещё один штамм коронавируса выявили британские врачи
Фото: сайт ria.ru
ЛОНДОН. 24 ИЮЛЯ - Специалисты агентства общественного здравоохранения Англии обнаружили еще одну мутацию коронавируса, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новый штамм получил название B.1.621, сообщает Газета.ru со ссылкой на статью в The Mirror.
 

На сегодня подтвердились 16 случаев заражения. Все они связаны с поездками за границу. Доказательств передачи инфекции внутри Великобритании пока нет. PHE проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса", - говорится в статье.

 
По данным специалистов, пока нет никаких подтверждений того, что штамм делает вакцины против коронавируса менее эффективными.
 

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