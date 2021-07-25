Ещё один штамм коронавируса выявили британские врачи

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ЛОНДОН. 24 ИЮЛЯ - Специалисты агентства общественного здравоохранения Англии обнаружили еще одну мутацию коронавируса, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня подтвердились 16 случаев заражения. Все они связаны с поездками за границу. Доказательств передачи инфекции внутри Великобритании пока нет. PHE проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса", - говорится в статье.

По данным специалистов, пока нет никаких подтверждений того, что штамм делает вакцины против коронавируса менее эффективными.

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