Есмагамбетова подписала постановление о мерах при агитации перед референдумом

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова подписала постановление о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при агитации перед республиканским референдумом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Меры профилактики коронавируса в день проведения референдума будут определены согласно эпидемиологической ситуации в стране и в каждом конкретном регионе, сообщает Telegram-канал МВК.
При осложнении эпидемиологической ситуации будут вводиться дополнительные карантинные меры, то есть меры, направленные на допуск членов территориальных комиссий референдума на избирательные участки при наличии документального подтверждения о вакцинации или ревакцинации. Дополнительные меры при осложнении эпидситуации - обязательное использование Ashyq на участке. Инфицированные лица не будут допускаться на участки", - говорится в постановлении.
Напомним, глава государства подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня.