Есмагамбетова разъяснила, почему на карантин закрывают города с более благополучной эпидситуацией по КВИ

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила, почему на карантин закрывают города с более благополучной эпидемиологической ситуацией, передает Kazakhstan Today.

Карантинные меры в регионах и населённых пунктах, где низкая заболеваемость, устанавливаются для того, чтобы предупредить завоз и распространение инфекции именно в этих регионах", - сказала Айжан Есмагамбетова.

Она отметила, что жесткость карантинных мер складывается не только исходя из эпидемиологической ситуации по стране, но и в каждом отдельном регионе и населенном пункте.

Для определения уровня карантина используются определённые показатели, на сегодня это показатели, которые характеризуют прирост заболеваемости, коэффициент занятости коек и репродуктивное число R - показатель, который указывает, сколько людей может заразиться от одного заболевшего человека", - пояснила Есмагамбетова.

Напомним, Государственная комиссия приняла решение о введении с 5 июля строгих ограничительных мер на 14 дней.

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