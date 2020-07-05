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Есмагамбетова разъяснила, почему на карантин закрывают города с более благополучной эпидситуацией по КВИ

04.07.2020, 15:30 10855
Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила, почему на карантин закрывают города с более благополучной эпидемиологической ситуацией, передает Kazakhstan Today.
 

Карантинные меры в регионах и населённых пунктах, где низкая заболеваемость, устанавливаются для того, чтобы предупредить завоз и распространение инфекции именно в этих регионах", - сказала Айжан Есмагамбетова.

 
Она отметила, что жесткость карантинных мер складывается не только исходя из эпидемиологической ситуации по стране, но и в каждом отдельном регионе и населенном пункте.
 

Для определения уровня карантина используются определённые показатели, на сегодня это показатели, которые характеризуют прирост заболеваемости, коэффициент занятости коек и репродуктивное число R - показатель, который указывает, сколько людей может заразиться от одного заболевшего человека", - пояснила Есмагамбетова.

 
Напомним, Государственная комиссия приняла решение о введении с 5 июля строгих ограничительных мер на 14 дней.
 

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