Европу предупредили о третьей волне коронавируса

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - В случае отсутствия необходимых шагов для сдерживания пандемии коронавируса Европу ожидает третья волна COVID-19 уже в начале следующего года. Об этом заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Давид Набарро, передает Kazakhstan Today.

Они (руководители стран Европы) упустили возможность создания необходимой инфраструктуры в течение летних месяцев, после того как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимой инфраструктуры, у нас будет третья волна в начале следующего года", – сказал Набарро и назвал реакцию Европы на пандемию "неполноценной", уточняет Reuters .

Набарро обратил внимание на шаг Швейцарии, где позволили работу горнолыжных курортов, в то время как другие альпийские страны, такие как Австрия, закрыли места зимнего отдыха. Набарро предупредил, что Швейцария из-за своих действий рискует получить "очень высокий уровень заболеваемости и смертности".

При этом представитель ВОЗ высоко оценил действия стран Азии по борьбе с коронавирусом, таких как Южная Корея, где распространение болезни находится на относительно низком уровне.

Люди ведут себя так, что это препятствует распространению вируса: соблюдают дистанцию, носят маски, изолируются, когда болеют, моют руки и поверхности. Они защищают группы, которые находятся на самом высоком риске", - отметил Набарро и напомнил, что Азия не ослабляла карантин раньше, чем необходимо.

Каждые 17 секунд в Европе умирает больной COVID-19. Сейчас на европейские страны в общем приходится 28% мировых случаев заражения и 26% смертей. В последние две недели смертность от коронавируса в Европе увеличилась на 18%.

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