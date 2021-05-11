Евросоюз отказался повторно закупать вакцину AstraZeneca

АЛМАТЫ. 10 МАЯ - Европейская комиссия отказалась возобновлять контракт на повторные поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что в Евросоюзе не обновили заказ препарата после июня 2021 года, сообщает Lenta.ru

В апреле стало известно, что Еврокомиссия подала в суд на производителя вакцин AstraZeneca из-за срыва графика поставок. Там сообщили, что англо-шведская компания не соблюла некоторые положения двустороннего договора, касаемые оперативной доставки достаточного количества доз, которые были обещаны европейским гражданам.

Еврокомиссия предзаказала у шведско-британской компании AstraZeneca 2,3 миллиарда доз вакцины в 2020 году, еще до завершения разработки препаратов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства