Ежедневный прирост заболеваемости КВИ в Алматы снизился - Бекшин

Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - Руководитель департамента контроля качества обслуживания и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций Алматы рассказал о послаблении ограничительных мероприятий в городе, введенных с 31 августа, передает Kazakhstan Today.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составляет 5.2%, коэффициент заразности (Rt-репродуктивности) с 1.35 до 0.7, а ежедневный прирост заболеваемости снизился с 3,5% до 0,1%. В результате в настоящее время свободно 83% коек в инфекционных больницах", - сказал Бекшин.

Таким образом, приняты меры по послаблению ограничительных мер, а именно разрешены:

- деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев;

- деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий;

- посещение национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Шымбулак, Бутаковка, Алмаарасан, радоновый источник и другие) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

- функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-2-х классов по заявлению родителей - при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- деятельность объектов общественного питания в помещениях не более 30 посадочных мест, на открытом воздухе не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с установлением графика работы с 9.00 до 23.00 в будние, выходные и праздничные дни;

- деятельность Национального научно-практического образовательного и оздоровительного центра "Бобек";

- деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

- организовывается работа ЦОНов по предварительной записи, с установлением графика работы с 09.00 до 20.00 - с соблюдением требований.

При этом будет контролироваться соблюдение строгих ограничительных мер на всех объектах, возобновивших свою деятельность.

В выходные и праздничные дни введены ограничительные меры по приостановлению деятельности следующих объектов:

- торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

- непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

- салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;

- фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов; саун; аттракционов на открытом воздухе.

Ранее главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщал , что жителей Алматы из групп риска бесплатно вакцинируют от гриппа.

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