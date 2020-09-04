Ежедневный прирост заболеваемости КВИ в Алматы снизился - Бекшин

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составляет 5.2%, коэффициент заразности (Rt-репродуктивности) с 1.35 до 0.7, а ежедневный прирост заболеваемости снизился с 3,5% до 0,1%. В результате в настоящее время свободно 83% коек в инфекционных больницах", - сказал Бекшин.
Таким образом, приняты меры по послаблению ограничительных мер, а именно разрешены:
- деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев;
- деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий;
- посещение национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Шымбулак, Бутаковка, Алмаарасан, радоновый источник и другие) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;
- функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-2-х классов по заявлению родителей - при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;
- деятельность объектов общественного питания в помещениях не более 30 посадочных мест, на открытом воздухе не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с установлением графика работы с 9.00 до 23.00 в будние, выходные и праздничные дни;
- деятельность Национального научно-практического образовательного и оздоровительного центра "Бобек";
- деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);
- организовывается работа ЦОНов по предварительной записи, с установлением графика работы с 09.00 до 20.00 - с соблюдением требований.
При этом будет контролироваться соблюдение строгих ограничительных мер на всех объектах, возобновивших свою деятельность.
В выходные и праздничные дни введены ограничительные меры по приостановлению деятельности следующих объектов:
- торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;
- непродовольственных и продовольственных крытых рынков;
- салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;
- фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов; саун; аттракционов на открытом воздухе.
Ранее главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщал, что жителей Алматы из групп риска бесплатно вакцинируют от гриппа.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства