Компания Facebook продлила удаленку до 2022 года

НЬЮ-ЙОРК. 15 АВГУСТА - Американская корпорация Facebook продлила введенный на фоне пандемии коронавируса удаленный режим работы до января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в компании, решение связано с распространением более опасного штамма Дельта. Ранее глава корпорации Марк Цукерберг говорил, что до 50% сотрудников Facebook будут работать удаленно уже через пять-десять лет.

Учитывая последние данные в сфере здравоохранения об увеличении случаев COVID из-за варианта Дельта, нашим командам в США не требуется возвращаться в офисы до января 2022 года. Мы ожидаем, что этому также последуют и некоторые другие страны за пределами США", - цитирует компанию телеканал CNBC.

Неделю назад удаленку до 2022 года также продлила компания Amazon.

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что его сотрудники, если захотят, смогут работать из дома всегда.

Согласно опросу сотрудников Apple, 35% из них опасаются, что им придется покинуть компанию из-за отсутствия гибкости руководства в этом вопросе.

Казахстанских детей с 1 сентября выводят в офлайн-обучение. При этом опрос, проведенный KAZAKHSTAN TODAY, показал, что большинство респондентов (69%) выступают за дистанционное обучение либо предоставление возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. Из них 37% считают, что необходимо предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением, 32% респондентов ответили, что необходимо продолжить дистанционное обучение. 27% считают, что нужно вернуться в школы. Ответ "Мне все равно" выбрали 2% опрошенных.

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