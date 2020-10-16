ФМБА разработало и запатентовало препарат для лечения COVID-19

Москва. 15 октября. Kazakhstan Today - Федеральное медико-биологическое агентства (ФМБА) России запатентовало противовирусный лекарственный препарат, предназначенный для лечения COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Лекарство создано на основе механизма РНК-интерференции - технологии, за разработку которой ее создатели получили Нобелевскую премию. Препарат обладает прямой противовирусной активностью в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2", - заявили в ФМБА.

По данным ведомства, препарат представляет собой комбинацию синтетических микро-РНК (миРНК), специфически связывающихся с геномной РНК коронавируса SARS-CoV-2 по принципу комплементарности. В результате подавляется репликация коронавируса SARS-CoV-2, то есть он теряет способность к размножению.

Лекарство, по сути, разрушает геном вируса, специфически выключает его активность и убивает, а не только влияет на симптомы заболевания, сообщает rg.ru

Основным критерием, установленным ФМБА России в государственном задании на разработку, является достижение противовирусной активности препарата на уровне не ниже существующих препаратов с доказанной эффективностью, но при отсутствии общетоксических эффектов", - пояснили в ведомстве.

К настоящему моменту завершена серия доклинических исследований, подтвердивших прямое противовирусное действие нового препарата как в культуре клеток, так и с использованием модели лабораторных животных. При экспериментальном моделировании инфекции SARS-CoV-2 у сирийских хомячков, проведенном в 48-м Институте микробиологии Министерства обороны, было доказано мощное противовирусное действие препарата - вирус, находящийся в легких животных, эффективно подавлялся. При этом не наблюдалось токсических влияний препарата.

Полученные результаты доклинических исследований демонстрируют высокую специфичность противовирусной активности разработанного инновационного генно-инженерного препарата при его безопасности и отсутствии токсического действия. Важной задачей сейчас является организация клинических исследований нового препарата. Для получения разрешения на их проведение ФМБА России обратится в Министерство здравоохранения РФ. В перспективе предусмотрены две формы введения препарата: интраназальная (капли в нос) - для постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции и ингаляционная - для лечения инфицированных", - заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

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