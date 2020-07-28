Фонд медстрахования пересмотрел тарифы на лечение пациентов с COVID-19 с учетом тяжести состояния

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Фонд социального медицинского страхования разработал тарифы на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией с учетом тяжести состояния, сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникации председатель правления фонда Болат Токежанов, передает Kazakhstan Today.

Для улучшения качества медицинской помощи казахстанцам на стационарном уровне фондом были увеличены тарифы для медицинских организаций. Теперь возмещение со стороны фонда за каждый койко-день в провизорном стационаре составляет более 22 тыс. тенге за койко-день, а за пребывание в круглосуточном стационаре - более 32 тыс. тенге, за лечение в отделении анестезиологии и реанимации составляет за составляет 70 тыс. тенге за 1 койко-день. Кроме того, с учетом ситуации для возмещения медицинским организациям фондом сейчас пересмотрены тарифы, которые связаны с диагностикой и лечением коронавирусной инфекции и ее осложнениями. Лечение легкой степени КВИ одного пациента составит 292,6 тыс. тенге, средней - 446,1 тыс. тенге, тяжелой - 1,5 млн тенге и крайне тяжелой степени - 1,7 млн тенге на одного пациента", - сказал Токежанов.

Он пояснил, что тарифы распределили по степени тяжести.

Данный тариф включает те препараты, которые должны быть в протоколе по диагностике и лечению. И после того, как больной пролечится в стационаре, они выставляют счет фонду медицинского страхования. Мы возмещаем эти расходы", - пояснил он.

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