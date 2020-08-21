Фонд медстрахования платит надбавки 78 тысячам медработников за участие в борьбе с COVID-19

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане производятся выплаты по надбавкам за июль 78 тысячам медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Фондом соцмедстрахования в июле выплачено свыше 24 млрд тенге дополнительно к установленной заработной плате медработников.

Ежемесячно растет число медработников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией. Если в июне надбавку получили свыше 53 тыс. медиков, то в июле их численность выросла до 78 тыс. человек.

Для стимулирования и поощрения медицинских работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях по коронавирусу, предусмотрены надбавки к заработной плате. Приказом Министерства здравоохранения определены группы риска, порядок формирования списков получателей и размеры выплат. В зависимости от группы риска доплата медработникам составляет от 212 тыс. тенге (5 МЗП) до 850 тыс. тенге (20 МЗП).

Министерство здравоохранения РК в настоящее время вносит изменения и дополнения в данный приказ. Эти изменения предполагают расширение категорий медицинских работников, которые смогут получать надбавки к заработной плате. Прежде всего, это коснется медработников, задействованных в работе мобильных бригад.

Списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах. Председателями комиссий являются заместители акимов, в их состав также входят сотрудники филиалов Фонда медстрахования, региональный главный государственного санитарный врач, представители управлений здравоохранения, неправительственных организаций.

Фонд медстрахования также проверяет достоверность данных по спискам на соответствие приказу Министра здравоохранения "О некоторых вопросах финансовой поддержки работников организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19".

Если у медицинских работников возникают вопросы по выплате надбавок, им необходимо обращаться в региональные комиссии.

Выплаты медицинским работникам, заболевшим коронавирусом, осуществляет Министерство труда и социальной защиты населения по заявкам управлений здравоохранения регионов на основании решения региональных комиссий.

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