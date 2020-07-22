Фонд медстрахования выплатит надбавки 53 тысячам медработников

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане производятся выплаты по надбавкам за июнь 53 тысячам медицинских работников за участие в борьбе с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Для выплаты надбавок из средств республиканского бюджета Фонду медстрахования выделено 35,7 млрд тенге. Всего за период с марта по июнь Фонд как финансовый оператор выплатил более 32 млрд тенге дополнительно к заработной плате медработников.

Фонд медстрахования отмечает, что ежемесячно растет число медработников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией. Если в марте надбавку получили свыше 19 тысяч сотрудников, то в мае их численность выросла до 40 тысяч человек. В настоящее время ФСМС производит выплаты за июнь.

Для стимулирования и поощрения медицинских работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях по коронавирусу, предусмотрены надбавки к заработной плате. Приказом Минздрава определены группы риска, порядок формирования списков получателей и размеры выплат. В зависимости от группы риска доплата медработникам составляет от 212 тысяч тенге (пять минимальных заработных плат) до 850 тысяч тенге (20 минимальных заработных плат).

Списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах. Председателями комиссий являются заместители акимов, в их состав также входят сотрудники филиалов Фонда медстрахования, региональный главный государственный санитарный врач, представители управлений здравоохранения, неправительственных организаций.

Со своей стороны Фонд медстрахования также проверяет достоверность данных по спискам на соответствие приказу Минздрава "О некоторых вопросах финансовой поддержки работников организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19".

Если у медицинских работников возникают вопросы по выплате надбавок, им необходимо обращаться в региональные комиссии.

Выплаты медицинским работникам, заболевшим коронавирусом, осуществляет министерство труда и социальной защиты населения по заявкам управлений здравоохранения регионов на основании решения региональных комиссий.

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