АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На объектах общепита заражаемость возросла с 5,2% до 5,8% за счет ресторанов, кафе и баров. Заражения при участии в семейных мероприятиях остались на уровне 4,2%. Заражаемость на других объектах торговли, в банках, почте, ЦОНах, банях и других остается практически на одном уровне с незначительными колебаниями", - сказал в ходе брифинга главный государственный санитарный врач Алматы.

Он отметил, что по достоверно установленным местам заражения за последнюю неделю в сравнении с предыдущей заражения КВИ при контактах в семьях снизились на 5,6%. Увеличился удельный вес заражений при контактах с родственниками, соседями, друзьями на 0,8% - с 2,8% до 3,6%, а также при проездах в пригородную зону с 0,9% до 1,3%; заражения при контактах по месту работы остались на уровне 1%.

По вероятным местам заражения, на которые указали больные при опросах, снизились на 3,3% заражения на объектах торговли - с 30,6% до 27,3% (особенно во внутриквартальных продуктовых магазинах почти на 6%); на 1,5% на рынках - с 11,2% до 9,7%; почти на 3% в общественном транспорте - с 18,7% до 15,9%.

Главный санврач Алматы проинформировал, что анализ возрастного состава заболевших КВИ по данным последних двух недель выявил некоторые изменения, связанные с иммунизацией против COVID-19. Снизилась заболеваемость среди граждан 40-59 лет на 1,1% и старше 60 лет - на 0,9%. В то же время увеличился удельный вес среди молодых людей от 20 до 40 лет - на 1,7%.

Случаи КВИ больше всего зарегистрированы среди неработающего населения - 33,4% (1228 человек), работников различных ТОО, ИП, АО - 21,0% (773 человек), пенсионеров - 21,7% (799 человек), школьников - 7,6% (278 случаев) и среди детей дошкольного возраста - 5,4% (199 случаев КВИ). Общая доля перечисленных категорий населения составила около 90%.





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