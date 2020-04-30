Где можно сдать тест на COVID-19 в Алматы?

Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - Пассажирам, которые хотят вылететь из Нур-Султана в Алматы и обратно, необходимо иметь справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 с отрицательным результатом, передает Kazakhstan Today.

Список адресов и телефонов лабораторий, где организована сдача ПЦР-теста:

Национальный центр экспертизы: улица Жибек Жолы, 3. Телефон: 8 (72 73) 82 35 65, 8 (727) 259-00-77.

ОЛИМП": Медеуский район - улица Халиуллина, 32, улица Сейфуллина, 549, улица Жандосова 1В; Алмалинский район - улица Байзакова, 221/155, улица Гагарина, 236 б.

Тесты в "ОЛИМП" - по предварительной записи по телефону 8 701 961 7307 (WhatsApp).

Лаборатория INVIVO: улица Карасай батыра, 123. Call-center: 8 (72 7 2) 58 83 83, 8 778 769 38 81.

В сети лабораторий "ОЛИМП" сообщают, что стоимость анализа - 19 220 тенге, забор из носоглотки - 540 тенге. Итого - 19 760 тенге, сообщается в Telegram stopcov.

Чтобы записаться на исследование, необходимо заполнить анкету на сайте лаборатории covid.kdlolymp.kz.





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