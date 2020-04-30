Система Orphus

Где можно сдать тест на COVID-19 в Алматы?

29.04.2020, 13:12 9640
Где можно сдать тест на COVID-19 в Алматы?
 
Список адресов и телефонов лабораторий, где организована сдача ПЦР-теста:
 
Национальный центр экспертизы: улица Жибек Жолы, 3. Телефон: 8 (72 73) 82 35 65, 8 (727) 259-00-77.
 

ОЛИМП": Медеуский район - улица Халиуллина, 32, улица Сейфуллина, 549, улица Жандосова 1В; Алмалинский район - улица Байзакова, 221/155, улица Гагарина, 236 б. 

 
Тесты в "ОЛИМП" - по предварительной записи по телефону 8 701 961 7307 (WhatsApp).
 
Лаборатория INVIVO: улица Карасай батыра, 123. Call-center: 8 (72 7 2) 58 83 83, 8 778 769 38 81.
 
В сети лабораторий "ОЛИМП" сообщают, что стоимость анализа - 19 220 тенге, забор из носоглотки - 540 тенге. Итого - 19 760 тенге, сообщается в Telegram stopcov.
 
Чтобы записаться на исследование, необходимо заполнить анкету на сайте лаборатории covid.kdlolymp.kz.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая