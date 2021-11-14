Где в Нур-Султане можно получить вакцину Pfizer

АЛМАТЫ. 13 НОЯБРЯ - На сегодняшний день вакциной Comirnaty Pfizer/BioNTech были привиты более 300 человек в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В первую очередь прививки получили ученики средних школ, студенты колледжа, беременные и кормящие мамы, сообщает телеканал Almaty.tv

Житель города Алматы Вероника Букша прикреплена к городской поликлинике №4, 2 месяца назад родила второго ребёнка. Вероника первая, кто сегодня получила вакцину.

Я - кормящая мама, поэтому хочу максимально защитить своего ребёнка, себя, свою семью, мне позвонили из поликлиники, пригласили на вакцинацию первым компонентом Pfizer, я очень рада, ждала, когда смогу привиться против коронавирусной инфекции, и вот, как только появилась возможность, пришла первой", - рассказал Вероника.

На протяжении двух последних недель в поликлинике была проведена информационно-разъяснительная работа о вакцине Pfizer.

Поликлиника №4 обслуживает 10 школ, в которых в возрасте от 12 до 17 лет обучаются 4540 детей.

Буквально завтра наши медики, а это врачи-эпидемиологи, врач ЗОЖ, врачи общей практики, будут проводить онлайн-семинары для родителей школьников. Сегодня привились кормящие женщины, беременные женщины, студенты колледжа, а также учащиеся. На сегодняшний день согласие на вакцину получено от 40 кормящих мам, 29 согласий от беременных женщин, 38 согласий от родителей школьников", - сказала заместитель главного врача Сауле Мадьярова.



