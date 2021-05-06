Где ваши миллионы, алхимики Минздрава? - обратился к Цою Платонов

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НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Депутат мажилиса Артур Платонов на своей странице в Facebook по итогам рассмотрения вопроса на заседании нижней палаты поинтересовался, последует ли отставка в Министерстве здравоохранения после признания главы ведомства в провале вакцинации от коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Где ваши миллионы, алхимики Минздрава? Как оказалось, всего 400 тыс. привитых? Будет ли отставка? Провал вакцинации и своей работы только что вынуждены признать в Минздраве после вопросов партийцев... В мажилисе случилось. Деваться некуда было. Сознались. С неудовольствием и неохотой. На днях пытались "соскочить" на заседании комитета партийного контроля (КПК), рассказывая о более чем миллионе привитых граждан. Чтобы "подогнать" под обещания президенту. Не вышло. Не посчитали или не просчитали", - написал Платонов.

Он подчеркнул, что привито всего около 400 тысяч человек и задался вопросом, сколько это процентов от населения?

На этот вопрос тут же министры стали "валить" друг на друга. Профессионально. Привычно. Мастерски. Не в первый раз. Прошу партийцев на местах еще раз перепроверить в регионах (как уже обращался на КПК), сколько реально привито по областям и кто из чиновников рассказывает сказки, умышленно вводя в заблуждение казахстанцев?" - написал Платонов.

Ранее в ходе заседания мажилиса депутаты палаты призвали министра здравоохранения Алексея Цоя пояснить, считается ли вакцинированным человек, получивший лишь один компонент вакцины. Также депутат мажилиса Лариса Павловец, констатировав, что в уточненном бюджете на борьбу с COVID-19 дополнительно выделяется 265 млрд тенге, выразила обеспокоенность темпами вакцинации населения. В свою очередь, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин назвал "эквилибристикой" статистику Минздрава по вакцинации.

По состоянию на 23.59 4 мая в Казахстане зарегистрировано 332 369 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2298 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 332 369 случаев.

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