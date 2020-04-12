Гендиректор крупной фармкомпании скончался от коронавируса

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Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - От коронавируса скончался генеральный директор крупной казахстанской фармацевтической компании, предает Kazakhstan Today.

Генеральный директор ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм" Гасанов Зиятхан скончался от коронавируса, об этом сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

Коллектив комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Гасанова Зиятхана Ахмедовича - генерального директора ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм"", - сказано в сообщении.

Гасанов одним из первых стал помогать медикам и казахстанцам в борьбе с коронавирусной инфекцией и сам стал жертвой этой болезни.

Он был ярким профессионалом своего дела, внес огромный вклад в развитие фармацевтической отрасли Казахстана.

Этот неравнодушный к всеобщей беде человек всеми силами, несмотря на свой недуг, помогал стране в борьбе с COVID-19. Безвозмездно передавал медицинским работникам территориальных департаментов КККБТУ средства индивидуальной защиты", - отмечается в сообщении.

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