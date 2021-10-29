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Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса

28.10.2021, 11:22 98659
Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса
Фото: из открытых источников
МОСКВА. 28 ОКТЯБРЯ - Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" и ревакцинация ее назальной формой обеспечат полную защиту от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения, но и от заражения коронавирусом в принципе, заявил РИА "Новости" Александ Гинцбург.
 

Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным. То есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", - сказал он.

 
Гинцбург отметил, что благодаря назальной вакцине создается независимый барьер, препятствующий проникновению вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот".
 
Напомним, российская фармкомпания "Генериум" разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины "Спутник V", которая впрыскивается пациенту через нос и переносится гораздо мягче внутримышечной прививки. 
 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1699 новых случаев заболевания коронавирусом

28.10.2021, 08:32 129790
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1699 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 27 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 934 387 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 130;
 
в городе Алматы - 226;
 
в городе Шымкенте - 46;
 
в Акмолинской области - 138;
 
в Актюбинской области - 53;
 
в Алматинской области - 130;
 
в Атырауской области - 27;
 
в ВКО - 111;
 
в Жамбылской области - 24;
 
в ЗКО - 50;
 
в Карагандинской области - 140;
 
в Костанайской области - 126;
 
в Кызылординской области - 40;
 
в Мангистауской области - 13;
 
в Павлодарской области - 252;
 
в СКО - 156;
 
в Туркестанской области - 37.
 
В Казахстане за сутки 2284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 878 983 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 28 октября лечение от КВИ продолжают получать 49 270 человек (43 376 КВИ+ и 5 894 КВИ-), из них: в стационарах находится 8485 пациентов, на амбулаторном лечении - 40 785 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 594 пациента;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 152 пациента;
 
- на аппарате ИВЛ - 112 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 27 октября 2021 года зарегистрировано 12 028 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 26 октября от КВИ+ скончались 27 человек. 
 
26 октября 2021 года зафиксировано 148 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 202 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 116, летальных случаев - 5022, выздоровевших - 68 200.
 
На 27 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 234 777 человек, вторым компонентом - 7 421 169 человек.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

 

Казахстан признал паспорта вакцинации еще двух стран

27.10.2021, 20:13 208198
Казахстан признал паспорта вакцинации еще двух стран
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов выпустил новое постановление о признании паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее Казахстан признал паспорта вакцинации 15 стран: Аргентины, Венгрии, Грузии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Армении, Беларуси, Молдовы, Сан-Марино, Индии, Филиппин, Таиланда, Турции и Эстонии. Список пополнили еще две страны: Мальдивы и Иордания.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
 
20 октября в Казахстане утвержден новый порядок пересечения госграницы. 
 

Эпидситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу

27.10.2021, 19:47 174637
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы" рассказал о нарастании коллективного иммунитета, основную роль в котором играет массовая вакцинация, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу с регистрацией менее 300 случаев с 20 октября. 
 
С начала пандемии в Алматы зарегистрировано 177,2 тысячи случаев КВИ, с начала текущего года - 158,7 тысячи. Продолжает снижаться показатель недельной заболеваемости на 100 тысяч населения со 113,9 неделю назад до 89,5 и суточный прирост с 0,2 до 0,14. При этом снижается индекс передачи инфекции с 0,98 до 0,88. 
 
Снижение заболеваемости КВИ обеспечено проводимыми профилактическими мерами. Главной из них является массовая вакцинация, благодаря которой происходит нарастание коллективного иммунитета. На сегодняшний день он составляет 54,4% от официально зарегистрированной численности населения. Вакцинированы двумя компонентами 46,5% от официальной численности населения, плюс 7,9% переболевших с начала года.
 
За 26 октября в городе зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, из них 222 с симптомами. В инфекционных стационарах находятся 1056 человек (28 детей), из них 52 в крайне тяжелом, 501 в тяжелом, 502 в состоянии средней степени тяжести. В ОРИТ - 106 пациентов. На ИВЛ - 24, на неинвазивной ИВЛ - 47, High flow занято 27 аппаратов.
 

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