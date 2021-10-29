Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса

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НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 27 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 934 387 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 130;
в городе Алматы - 226;
в городе Шымкенте - 46;
в Акмолинской области - 138;
в Актюбинской области - 53;
в Алматинской области - 130;
в Атырауской области - 27;
в ВКО - 111;
в Жамбылской области - 24;
в ЗКО - 50;
в Карагандинской области - 140;
в Костанайской области - 126;
в Кызылординской области - 40;
в Мангистауской области - 13;
в Павлодарской области - 252;
в СКО - 156;
в Туркестанской области - 37.
В Казахстане за сутки 2284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 878 983 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 28 октября лечение от КВИ продолжают получать 49 270 человек (43 376 КВИ+ и 5 894 КВИ-), из них: в стационарах находится 8485 пациентов, на амбулаторном лечении - 40 785 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 594 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести - 152 пациента;
- на аппарате ИВЛ - 112 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 27 октября 2021 года зарегистрировано 12 028 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 26 октября от КВИ+ скончались 27 человек.
26 октября 2021 года зафиксировано 148 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 202 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 116, летальных случаев - 5022, выздоровевших - 68 200.
На 27 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 234 777 человек, вторым компонентом - 7 421 169 человек.
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.