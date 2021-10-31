Гинцбург пояснил, почему вакцинированные могут снова заболеть COVID-19

МОСКВА. 30 ОКТЯБРЯ - Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые от COVID-19 могут заболеть из-за характера штамма Дельта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вакцинированные от коронавирусной инфекции могут заболеть, поскольку штамм Дельта обладает особым характером взаимодействия с организмом, рассказал РИА Новости Гинцбург.
Привитые заражаются, потому что при Дельта-штамме клетки памяти не успевают сработать. Дельта-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", - пояснил ученый.
Гинцбург отметил, что, как правило, через шесть-восемь месяцев у переболевших начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после заражения, что слишком поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.
Он подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в полгода ревакцинироваться.
Напомним, Александр Гинцбург сообщил, что шесть месяцев - оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат.
Как сообщалось ранее, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что вакцина "Спутник V" и ревакцинация ее назальной формой обеспечат 100-процентную защиту от COVID-19.
Также напомним, что в России могут появиться две назальные вакцины от COVID-19 на основе препарата "Спутник V".