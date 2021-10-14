Гинцбург рассказал о усилении иммунитета "Спутником Лайт"

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НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 13 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 910 832 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1985 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 270;
в городе Алматы - 350;
в городе Шымкенте - 81;
в Акмолинской области - 120;
в Актюбинской области - 78;
в Алматинской области - 142;
в Атырауской области - 51;
в ВКО - 135;
в Жамбылской области - 35;
в ЗКО - 66;
в Карагандинской области - 163;
в Костанайской области - 97;
в Кызылординской области - 42;
в Мангистауской области - 7;
в Павлодарской области - 154;
в СКО - 149;
в Туркестанской области - 45.
В Казахстане за сутки 1895 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 852 744 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 13 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинирован 7 947 201 человек, вторым компонентом вакцинирован 7 022 361 человек.
На 14 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 289 человек (46 444 КВИ+ и 6 845 КВИ-). Из них в стационарах находятся 9150 пациентов, на амбулаторном лечении -44 139 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 669 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 194 пациента;
- на аппарате ИВЛ - 130 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 13 октября 2021 года зарегистрировано 11 644 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 12 октября от КВИ+ скончался 31 человек.
12 октября 2021 года зафиксировано 99 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, восемь летальных исходов, 191 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 77 533, летальных случаев - 4939, выздоровевших - 65 749.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Актюбинская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За последние две недели уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 30%, летальности - на 40%.
На заседании МВК был принят ряд важных решений:
- в целях формирования коллективного иммунитета против COVID-19 увеличен контингент, подлежащий вакцинации с 9,9 миллиона до 11,4 миллиона человек, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ позволит достичь коллективного иммунитета на уровне 60%;
- ревакцинацию населения планируется начать с третьей декады ноября для следующих категории: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений и закрытых учреждений, сотрудников силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследования и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ;
- продлено время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, в зеленой зоне - до 03.00, лидеров проекта Ashyq - до 05.00; в желтой зоне - до 01.00, лидеров проекта Ashyq - до 03.00;
- взаимно признаны паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами, в результате, РК достигнуто соглашение о признании паспортов вакцинации с 15 странами (Турция, Венгрия, Грузия, Кыргызстан, Молдавия, Монголия, Таиланд, Беларусь, Армения, Иран, Сан-Марино, Аргентина, Эстония, Индия и Филиппины);
- в Порядок пересечения государственной границы РК на период карантинных ограничений внесены изменения в части свободного (без решения МВК) въезда на территорию РК: иностранцам, которые являются родственниками граждан РК, с подтверждением факта родства; иностранцам, являющимся членами семьи граждан РК, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их супругам и несовершеннолетним детям, а также следующим на похороны.
Завершая заседание Межведомственной комиссии, Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений и обозначил перед участниками МВК приоритетные задачи на ближайшее время.
Фото: astana.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - В Казахстане выработаны подходы к ревакцинации населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.
Министерством здравоохранения совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработаны подходы по ревакцинации граждан против коронавирусной инфекции. Данный вопрос вынесен на заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ в РК. Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ", - сообщил глава ведомства.
Цой уточнил, что лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами, будут проходить ревакцинацию через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer).
Лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами, будут ревакцинироваться через 6 месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакциной (Pfizer).
Лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer), подлежат ревакцинации через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник) вакциной.
Лица, переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации, будут проходить ревакцинацию через 3 месяца после выздоровления.
Таким образом, начало ревакцинации запланировано с III декады ноября 2021 года. Контингент для ревакцинации: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ", - сообщил министр.
Для ревакцинации будет использована 1 доза вакцины.