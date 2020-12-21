Эксперт: Коронавирус мутирует не менее двух раз в месяц

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман в интервью Региональной службе коммуникаций Алматы рассказал о возможной мутации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Вирусы склонны постоянно мутировать. Это касается и коронавирусов, которые мутируют не менее двух раз в месяц. Вирусы по своей природе - это паразиты. И они не могут существовать вне хозяина, то есть человека. И когда заразившийся вирусом человек погибает, то одновременно исчезает и сам вирус. Поэтому гибель хозяина для вируса не является выгодной. Вирус мутирует, чтобы выжить самому и сосуществовать с человеком. Это нормальный эволюционный процесс", - сказал Алмаз Шарман.

По его словам, мутация коронавируса происходит и будет происходить постоянно и приведет к тому, что COVID-19 станет сезонной инфекцией. Вакцинация, как он отмечает, лишь ускорит этот процесс.

Важно носить маски. Причем это нужно делать правильно, надежно прикрыв рот. Важно избегать посещения людных мест и такие мероприятия, как юбилеи, свадьбы, поминки. Особенно те, которые проводятся в закрытых и мало проветриваемых помещениях. Нужно соблюдать гигиену рук и дистанцию от других людей в два и более метра", - сказал профессор.





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