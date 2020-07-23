Глава горздрава Алматы рассказал о ситуации с COVID-19 в городе

Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций рассказал о текущей ситуации с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В Алматы с выздоровлением от коронавируса выписаны 5667 человек, или 60% от общего количества заболевших. На сегодня в городе зарегистрировано 9634 случаев COVID-19. За сутки выявлен новый 241 случай. В минувшие сутки выписаны 379 пациентов. Число умерших от коронавируса составляет 73 человека. С симптомами КВИ под наблюдением на дому находятся 2446 человек.

По данным горздрава, в ковидных стационарах Алматы 27% получающих лечение - иногородние пациенты. Из близлежащих регионов ежедневно в алматинские медучреждения обращаются сотни граждан - порядка 27% от числа пациентов.

В два раза в Алматы за последний месяц снизилось число пациентов с пневмонией. С начала года было пролечено 6175 пациентов с пневмонией. На сегодняшний день ситуация стабильна. Число госпитализаций снизилось в более чем в 2 раза и не превышает 133 в сутки. Число пациентов с пневмониями за текущий месяц снизилось до 480 обращений. Загруженность ковидных стационаров Алматы снизилась до 49% - против 90%, которые были зафиксированы ранее, подчеркнул Надыров.

С начала пандемии коечный фонд в Алматы увеличен в 12 раз. Нынешняя общая коечная мощность Алматы на сегодня составляет 6000, которые заняты на 49%. С начала пандемии количество инфекционных стационаров было увеличено с 2 до 26, то есть с 500 коек до 6000 (в 12 раз). Осенью планируется обеспечить стационарное лечение единовременно 7700 пациентам с симптомами COVID-19.

Все роддомы Алматы соответствуют строгим требованиям инфекционного контроля. При каждом роддоме города есть отделение для приема беременных женщин с коронавирусной инфекцией. К существующей коечной мощности в роддомах добавится 60 коек на базе роддома №4.

Глава горздрава также сообщил, что в Алматы запускают дополнительные ковидные стационары. На этой неделе перепрофилированы следующие объекты: на 250 коек - санаторий "Казахстан"; на 376 коек - "Коктем"; пансионат "Самал" - 140 коек; Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны - 100 коек. В ближайшее время введут в эксплуатацию Центр оказания специальных социальных услуг на 500 коек, который будет работать "как ковидная клиника первого эшелона, а в постковидный период будет функционировать как полноценный многопрофильный стационар.

Свыше 1,5 тыс. медработников вошли в мобилизованный кадровый резерв Алматы. Сейчас в городе работают 4464 медсотрудника. Сохраняется потребность в таких специалистах, как терапевты, пульмонологи, анестезиологи, реаниматологи и инфекционисты.

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