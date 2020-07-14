Глава государства призвал казахстанцев соблюдать меры предосторожности

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Президент напомнил гражданам о важности ношения масок и соблюдения социального дистанцирования, передает Kazakhstan Today.
Обращаю внимание граждан на исключительную важность соблюдения личных мер предосторожности, включая социальное дистанцирование, ношение масок, гигиену. Без этого положительного результата в борьбе против пандемии не будет", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Ранее глава государства сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Он добавил, что правительство выплатит 42,5 тыс тенге за июль нуждающимся.
Напомним, усиленные карантинные меры начали действовать в Казахстане с 5 июля.
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