Глава Минздрава ответил на вопрос о "проваленной работе по борьбе с коронавирусом"

Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге СЦК ответил на вопрос о проваленной работе по борьбе с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В ходе брифинга журналист спросила главу Минздрава, согласен ли он, что "Минздрав и в целом правительство Казахстана провалили работу по борьбе с коронавирусной инфекцией, несмотря на выделенные значительные финансовые ресурсы и наличие времени на подготовку к росту заболеваемости COVID-19, учитывая статистику заболеваемости КВИ до 1 августа и те проблемы в системе здравоохранения, которые пришлось решать чрезвычайными мерами?".

Сама формулировка вопроса неправильная однозначно. Меры, которые предпринимались, - реагирование было на конкретную ситуацию. Правительство впервые столкнулось с коронавирусной инфекцией, и вы видите: мы овладели ситуацией, мы реально снизили и заболеваемость, и смертность, увеличили доступность - лекарства появились на рынке, может быть, не во всех местах, но в целом в большинстве случаев практически во всех организациях, больницах, аптеках они появились. Поэтому сейчас такого ажиотажа нет, и вы сами эту видите ситуацию. Поэтому ситуация сейчас находится под полным контролем", - ответил Цой.

Он отметил, что сейчас идет подготовка к осеннему периоду.

Мы готовимся к вероятному осеннему пику. Сейчас те койки, которые были развернуты, находятся у нас в резерве, ИВЛ-аппараты закупаются, мобильные передвижные медицинские комплексы тоже у нас сейчас в ходу, кислородные концентраторы, тесты, средства индивидуальной защиты - все сейчас находится на контроле, в объеме накапливается. Ситуация полностью контролируется. И я думаю, что у нас есть реальная надежда на то, что мы пройдем хорошо осенний период", - сказал он.

Кроме того, Цой ответил на вопрос не занижена ли в Казахстане статистика по летальным случаям от коронавируса, сравнив ее со статистикой других стран, таких как - Эквадор, Швеция, Португалия.

В Казахстане высокий уровень охвата тестированием. Таким образом, мы видим большее количество пациентов уже на ранних стадиях. Второе - оказание медицинской помощи. Вы знаете, что в Казахстане на уровне стационарного звена, именно в больницах, помощь оказывается полностью бесплатно населению. Во многих странах за нее нужно платить отдельную страховку, отдельно доплачивать сумму. У нас в Казахстане доступность медпомощи есть. Те летальные случаи, которые указаны, это объективная статистика, которая есть", - сказал Цой.

Мы видели на пике, в июле, большое количество заболевших и летальных исходов, а при этом у нас статистика по коронавирусной инфекции показывала тоже высокие цифры, но не всегда сопоставимые. Здесь и задались вопросом во всем мире, не только в нашей стране, об аномальном росте случаев пневмонии, схожих по эпидемиологическим и клиническим признакам. Тогда обратили внимание на то, что нужно отдельно выделять их и кодировать, и увидели вот эту летальность в целом в общей статистике всех пневмоний. И общество озадачилось вопросом, чтобы выделить в отдельный код, чтобы была картина полноценная, которую бы государство видело и на основании этих данных принимало конкретные решения для дальнейшего функционирования системы здравоохранения", - пояснил он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства