Глава Минздрава озвучил прогноз развития эпидситуации в апреле

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Рабочей группой по прогнозированию Министерства здравоохранения составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года при сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и ожидаемой вакцинации, сообщил в ходе заседания правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

По оптимистичному сценарию в апреле ожидается регистрация до 500 случаев в сутки. При пессимистичном сценарии регистрация может достигнуть до 1700 случаев в сутки. Эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем, необходимым для выработки иммунитета. В последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране", - сказал министр здравоохранения.

Он напомнил, что с 1 февраля начата вакцинация против КВИ.

Для проведения вакцинации на сегодня задействованы 347 прививочных пунктов, привито 76 188 граждан. До конца марта ожидается дополнительная поставка 180 тыс. доз, со значительным увеличением объема поставок с апреля", - проинформировал Цой.

По его словам, с апреля планируется начать вакцинацию уязвимых групп населения - лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет и др.

Достижение необходимого уровня охвата населения профилактическими прививками против КВИ позволит сформировать коллективный иммунитет и предотвратить распространение инфекции", - отметил министр.

Кроме того, глава Минздрава сообщил, что на сегодняшний день возобновлено авиасообщение с 14 странами, число рейсов увеличено до 95 рейсов в неделю. Наибольшее количество прибывающих пассажиров приходится на города Нур-Султан и Алматы. За период с 6 октября пересекли границу более миллиона человек. Протестировано 203 тыс. человек, выявлено 1042 больных.

По результатам геномных исследований вирусов КВИ, циркулирующих на территории страны в период с сентября по январь, новые штаммы коронавируса (британский, южноафриканский, бразильский) не выявлены. Дополнительно отобраны пробы в марте и направлены на изучение генотипа и выявления возможных мутаций", - сказал Цой.





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