Глава Минздрава планирует прививаться от КВИ казахстанской вакциной

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, что планирует прививаться от КВИ вакциной отечественного производства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Конечно, я готов привиться любой вакциной, но раз я для себя принял решение и хочу поддержать наших казахстанских коллег, я дождусь. Конечно, желательно привиться раньше и себя защитить заранее. Но я принял для себя решение и буду ждать казахстанскую вакцину. Несмотря на это, те вакцины, которые используются, все мои коллеги, уже большинство из них, привились действующими вакцинами", - сказал Алексей Цой.

Он добавил, что любая вакцина, которая будет допущена официально для использования в Казахстане, будет проверенной, безопасной, эффективной.

Поэтому здесь какой-то привязки не должно быть. Это просто личное мое решение, моя гражданская позиция", - заявил министр.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой озвучил данные по эпидобстановке в целом по стране. За последние две недели уровень заболеваемости КВИ вырос в 1,5 раза за счет роста заболеваемости в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актюбинской и Алматинской области. Он также рассказал, введут ли локдаун в стране.

По состоянию на 23.59 29 марта в Казахстане зарегистрировано 243 318 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 243 318 случаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства