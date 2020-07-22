Глава Минздрава прокомментировал вопрос закупа вакцины от коронавируса

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Глава Министерства здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос закупа вакцины от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Сейчас нами изучаются разные вакцины из различных стран. На разных этапах клинических испытаний они находятся. Российскую вакцину мы знаем, с нашими российскими коллегами тоже активно сотрудничаем. Даты поставки будут зависеть от того, когда будет официальное подтверждение тому, что вакцина прошла все этапы клинических испытаний и допущена к применению для массового населения. Когда такие данные поступят, мы будем рассматривать. Но предварительно мы проговаривали с нашими российскими коллегами, чтобы в Казахстан в приоритетном порядке данные вакцины были поставлены", - сказал министр на брифинге.

Он сообщил, что также есть договоренности с другими производителями вакцин.

У нас есть предварительные договоренности и с другими производителями вакцин, которые сейчас испытывают. В том числе и китайские вакцины, которые совместно с ОАЭ проходят клинические испытания. И другие вакцины, которые в мире сейчас исследуются на максимальном уровне клинических исследований и уже близки к завершению, - уточнил Цой.

По его словам, когда появятся результаты испытаний, Казахстан примет решение о закупе вакцин.

Мы со всеми на связи. Ждем, когда будет точная дата, результаты, с которыми нас обязательно должны ознакомить и в целом мировую общественность. И после этого будет принято решение, какую вакцину брать в первую очередь", - заключил он.

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