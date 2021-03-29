Глава Минздрава проверил готовность медобъектов Алматы к массовой вакцинации от КВИ

АЛМАТЫ. 28 МАРТА - Министр здравоохранения РК Алексей Цой 28 марта в рамках рабочей поездки в Алматы провел встречу с акимом Бакытжаном Сагинтаевым и медицинским активом города, в ходе которой они обсудили текущую эпидситуацию и эффективность мер, принимаемых по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как написал министр на свой странице в Facebook , ситуация по КВИ находится на особом контроле главы государства и правительства страны, поэтому принято решение о проведении выездного штаба по стабилизации ситуации с COVID-19 в Алматы с участием местных исполнительных органов, специалистов Министерства здравоохранения, городского управления здравоохранения, ведущих клиницистов и сотрудников службы санэпидконтроля, Комитета медфармдеятельности.

Акцентировали внимание на решении задач по нивелированию рисков дальнейшего распространения инфекции, в том числе с учётом новых мутаций вируса", - написал Алексей Цой.

Он добавил, что одной из основных целей поездки была также проверка медицинских объектов к проведению массовой вакцинации населения и методологическая помощь в проблемных вопросах оказания медпомощи населению совместно с группой общественного контроля.

Также посетили Многопрофильную клиническую больницу №7. В ходе посещения клиники отметили важность обеспечения доступа к качественной стационарной помощью для пациентов с КВИ, особенно нуждающихся в интенсивной терапии", - добавил министр.

Глава Минздрава акцентировал внимание на необходимости привлечения к консультативной помощи для тяжелых пациентов самых лучших докторов страны различного профиля, имеющих опыт оказания медпомощи в условиях реанимации.

Следующим объектом посещения стала городская поликлиника №4, на базе которой проводится вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Руководитель медорганизации рассказала о ходе проведения вакцинации согласно графику, в первых рядах получили прививку ГАМ-КОВИД-ВАК все медработники поликлиники, затем педагоги и сотрудники правоохранительных органов.

За минувшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 1596 новых случаев коронавируса. При этом в Алматы продолжается самый сильный прирост - за сутки было выявлено 510 новых случаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства