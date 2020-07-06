Глава Минздрава рассказал какие объекты станут инфекционными стационарами в Казахстане

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал какие объекты станут инфекционными стационарами в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Данные объекты, вы все видели, наверное, организуются у нас в Алматы и Шымкенте. Мы к ним предъявляем определенные требования. Обязательно должно быть оснащение аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами. То есть они должны иметь возможность оказать помощь тяжелым пациентам", - сообщил глава Минздрава в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам, сейчас Минздрав дополнительно рекомендует использовать больше гостиницы, общежития, где есть доступность санитарных узлов. Но обязательное требование - наличие аппаратов поддержки дыхания.

Стадионы - это уже крайняя мера, когда не хватает коек... Мы с запасом прочности подготавливаем наши регионы к большим вспышкам. Может быть, их не будет, но мы должны быть готовы к любому развитию событий", - добавил министр.

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