Система Orphus

Глава Минздрава рассказал, когда в РК введут локдаун

07.10.2020 19441
Глава Минздрава рассказал, когда в РК введут локдаун
Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Глава Министерства здравоохранения РК Алексей Цой перечислил три сценария развития КВИ в Казахстане, передает Kazakhstan Today. 
 
При оптимистичном прогнозе - в случае соблюдения правил дистанцирования, обеспечения 100% масочного режима прибегать к строгому карантину не придется. По прогнозу, в таком случае число зарегистрированных случаев в октябре - декабре составит около 40 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 15 тысяч человек.
 
Реалистичный прогноз: социальное дистанцирование и 70% масочного режима приведут к заболеванию в октябре - декабре около 90 тысяч человек. В госпитализации будут нуждаться 30 тысяч человек. Введение локдауна прогнозируется в январе.
 
При пессимистичном прогнозе в случае обеспечения только 60% масочного режима, число зарегистрированных случаев в октябре - декабре составит около 190 тысяч человек. В госпитализации будут нуждаться 65 тысяч человек. Введение локдауна прогнозируется на середину декабря.
 
Ранее официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов сообщил, что в Казахстане опять могут быть введены строгие карантинные меры. По словам Коджахметова, карантинные меры не дают ожидаемых результатов, число заболевших коронавирусом растет. 
 
При этом глава государства отметил, что Казахстан в случае второй волны коронавируса может избежать жестких ограничительных мер.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая