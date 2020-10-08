Глава Минздрава рассказал, когда в РК введут локдаун

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Глава Министерства здравоохранения РК Алексей Цой перечислил три сценария развития КВИ в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

При оптимистичном прогнозе - в случае соблюдения правил дистанцирования, обеспечения 100% масочного режима прибегать к строгому карантину не придется. По прогнозу, в таком случае число зарегистрированных случаев в октябре - декабре составит около 40 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 15 тысяч человек.

Реалистичный прогноз: социальное дистанцирование и 70% масочного режима приведут к заболеванию в октябре - декабре около 90 тысяч человек. В госпитализации будут нуждаться 30 тысяч человек. Введение локдауна прогнозируется в январе.

При пессимистичном прогнозе в случае обеспечения только 60% масочного режима, число зарегистрированных случаев в октябре - декабре составит около 190 тысяч человек. В госпитализации будут нуждаться 65 тысяч человек. Введение локдауна прогнозируется на середину декабря.

Ранее официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов сообщил , что в Казахстане опять могут быть введены строгие карантинные меры. По словам Коджахметова, карантинные меры не дают ожидаемых результатов, число заболевших коронавирусом растет.

При этом глава государства отметил , что Казахстан в случае второй волны коронавируса может избежать жестких ограничительных мер.

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